Понедельник, 14 Ноября 2022 18:08

АрмИнфо.На тему реформирования армии и спецслужб Армении гендиректор и обозреватель АрмИнфо Эммануил Мкртчян переговорил с известным израильским общественным деятелем и политическим аналитиком Авигдором Эскиным.

- Авигдор, правительство Армении приступило к реформам в Вооруженных силах, заявив о постепенном переходе на профессиональную армию. Как Вы в качестве политолога и гражданина Израиля - страны, находящейся в схожей с Арменией геополитической и военно- стратегической ситуацией, оцениваете эффективность такого шага?

- Профессиональная армия в условиях недружественного окружения, располагающего решительным количественным превосходством, - это символическая армия. Особенно если учесть экономическое превосходство соседей. Армения шла по пути России, пытавшейся ограничиться вооруженными силами профессионального разряда. И смотрите, как даже России пришлось сейчас заняться массовым призывом и выйти за рамки профессиональной армии. Этот пример ничему не учит? А ведь у самой России сейчас заметное численное превосходство: Если лидеры Армении располагают точным знанием, что страна не подвергнется нападению в ближайшие десятки лет, то продолжение политики ограниченного воинского контингента может быть оправданно. В противном же случае стоило бы думать о системе регулярной армии, поддерживаемой резервистами. То есть, все граждане призываются на активную службу, а потом месяц в году служат как резервисты. И их могут призвать в любой момент. Все остальные варианты не отвечают реальным вызовам для Армении.

- Считаете ли Вы важным компонентом в поставках вооружений их диверсификацию, в том числе на фоне заметного ухудшения отношений Армении с ОДКБ или наоборот? И мешает ли этому сегодня членство в ОДКБ как таковое? Или есть иные причины, связанные с высокими издержками освоения <несоветских> или <постсоветских> вооружений, неспособность ими овладеть в краткие сроки? Как вы оцениваете сделку по закупке вооружений с Индией? И как быть вообще в этой ситуации?

- Мы видели, как в ходе последней войны Армения оказалась в технологическом проигрыше. И это касается не только беспилотников. Оружие следует подбирать в соответствии со спецификой местности и возможностей противника. Опираться всецело на российскую стратегию и на российский опыт - непрофессионально в случае Армении. К примеру, Израиль с 1991 года неоднократно предлагал военное сотрудничество, но в Ереване об этом и слышать не хотели. Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян подробно рассказал в одном из своих выступлений, как его ведомство отказалось от израильского оружия. Он объяснил, что Армения не нуждается в израильском оружии. Это именно те виды вооружения, которые Израиль продал потом Азербайджану. Было ли это правильным решением Еревана? Сделка с Индией может служить примером разумного поиска разнообразия в подборке арсенала вооружения. Кстати, сотрудничество с Россией следует продолжать, но оценивая самим сильные и слабые стороны российской военной стратегии и российского оружия.

- Как в Израиле осуществляется контроль за функционированием ЦАХАЛ и других силовых структур? Как известно, бичом армянской армии была высокая коррупция, которая фактически привела к мощным коррозийным процессам внутри системы. Как в Израиле решают эти проблемы?

- Это чрезвычайно непросто уничтожать коррупцию точечно. Без умелой системной ликвидации коррупции не очистишь страну. Ввести антикоррупционную систему в одной лишь армии нереально. Но возьмите пример Саакашвили. В первый период своего правления он умело расправился с коррупцией системно. Именно так надо бы поступить Армении, но избегая ошибок Саакашвили, его самодурства.

- В Армении также реорганизуется Служба внешней разведки, которая будет напрямую переподчинена главе правительства. Каким Вам, как эксперту, видится работа такой структуры в контексте опыта Израиля, а также наличия у армян, как и у евреев, большой диаспоры и диаспоральных структур?

- Армения располагает грандиозным потенциалом для развития собственной внешней разведки. Громадная диаспора может стать поставщиком бесценной информации в мировых масштабах. Это не обозначает, что следует вербовать армян разных стран. Она может помогать своими широчайшими информационными возможностями. На этой базе можно и вербовать, но уже не армян, желательно. Если бы у меня и моих коллег или у других профессионалов была возможность поработать по реализации армянского потенциала в этой сфере, то лет через пять Армения бы располагала настоящим стратегическим достоянием. Однако этого мы не видим в планах нынешнего правительства, и этого не делалось также дотоле.

- Судя по сегодняшней информации и поствоенным уголовным делам, служба контрразведки Армении, особенно военной контрразведки, сработала из рук вон плохо! Советские офицеры на пенсии, а серьезной школы нет. Как быть в этой ситуации?

- Среди лучших советских разведчиков мы найдём немало армян. У вашего народа есть громадный потенциал в этой сфере. Но на пустом месте разведка не появляется. Требуется широкая технологическая база, а главное - умелое целеполагание. Провалы прошлого не должны смущать. Это важный опыт. Недостает же понимания необходимости развития идеологии, национальной идеи. Без этого армия и службы разведки не могут действовать успешно. В этих сферах необходимо развивать пассионарность и интеллектуальную базу. Это чрезвычайно затруднительно при отсутствии идеологии.

- Спасибо за интересные ответы!