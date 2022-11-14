Понедельник, 14 Ноября 2022 18:02

АрмИнфо. В Национальном музее-институте архитектуры им. А. Таманяна состоялось торжественная церемония открытия выставки, приуроченной 100-летию со дня основания организации <Филанум> - общества филателистов и нумизматов, которая была организована Ассоциацией филателистов Армении при поддержке Министерства высокотехнологической промышленности РА. Главным партнером выставки выступил ACBA Bank.

Экспозиция представлена коллекциями 25 филателистов, а также нумизматическими ценностями Армении, охватывающими период до н.э., предоставленными со стороны Центрального банка Армении.

По случаю открытия филателистической выставки, нацпочтовый оператор Армении ЗАО <Айпост> ввел в обращение одну почтовую марку, посвященную теме <100-летие со дня основания организации <Филанум>. Вместе с почтовой маркой номиналом в 380 драмов <Айпост> выпустил также благотворительный купон номиналом в 120 драмов, который прилагается к почтовой марке. Выручка от продажи купонов будет перечислена Армянской ассоциации филателистов.

На почтовой марке изображены увеличительное стекло, логотип Армянской ассоциации филателистов, а также надписи <100-ЛЕТИЕ>, <ФИЛАНУМ> и <МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ФИЛАТЕЛИСТОВ> на армянском и английском языках. Дизайнером марки, которая вышла тиражом 15 000 шт., выступил Давид Довлатян. Типография - французская компания Cartor.

Председатель комитета филателистической выставки, глава Аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян поздравив общество с юбилеем, отметил, что со времен провозглашения независимости и до недавнего времени филателия в Армении переживала спад. Но в последние годы, по словам Арутюняна, Ассоциация филателистов и Почтовый оператор начали больше внимание уделять развитию сферы. <И мы видим, что сфера и интерес к ней быстро растут. Очень надеюсь, что в ближайшее время развитие будет более ощутимым>, - подчеркнул он.

Отметим, что выставка открыта для всех желающих до 18 ноября.

Напомним, что Общество филателистов и нумизматов было основано в июле 1922 года. Согласно уставу, членами общества могли стать коллекционеры (возрастом от 15 лет), которые имели коллекцию численностью не менее 200 почтовых марок или не менее 100 почтовых штемпелей. Сегодня общество осуществляет большую работу для развития филателии в Армении, регулярно участвуют в международных выставках, занимая почетные места.