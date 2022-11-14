Понедельник, 14 Ноября 2022 16:55

АрмИнфо.Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Грузию встретился с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, перспективы развития военного сотрудничества, проведение совместных учений и организацию рабочих встреч.

Кроме того, обсуждались вопросы расширения сотрудничества в военной, военно- технической сфере, и в области военного образования и медицины.

По итогам встречи министры подписали план двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2023 год, передает Туран.