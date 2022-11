Понедельник, 14 Ноября 2022 14:00

АрмИнфо.Когда в Изюме (Украина) было обнаружено массовое захоронение, Азербайджан предпринял жестокое нападение на суверенную территорию Армении, убив сотни людей.

Первое событие было на первой полосе The New York Times , в The Washington Post и на CNN и было осуждено мировыми лидерами и международными организациями. Произошедшее в Армении стало однодневной историей, которую быстро похоронили. Об этом говорится в статье лидера американской рок-группы System of A Down Сержа Танкяна, опубликованной в журнале Rolling Stone.

В частности, он подчеркнул, что для мирового сообщества Россия Владимира Путина считается державой-изгоем, в то время как клептократическая диктатура азербайджанского президента Ильхама Алиева остается незамеченной.

Музыкант, коснувшись исторической хронологии, заметил, что все началось с Иосифа Сталина. Он напомнил, что 4 июля 1921 г. Кавказское бюро ЦК СКП вынесло постановление о включении Нагорного Карабаха в состав Советской Армении, 95% населения которого были этническими армянами. Идея, по словам Танкяна, состояла в том, чтобы создать этнически сплоченные республики в Советском Союзе.

Однако, по его мнению у советского лидера были более хитрые планы. <Сталин хотел, чтобы страны потеряли свое значение, и уменьшились их шансы когда-либо преуспеть, стать жизнеспособными. Поэтому на следующий день он вмешался, чтобы интегрировать Нагорный Карабах в состав Советского Азербайджана в качестве автономной области>, - подчеркнул Танкян.