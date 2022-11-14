Понедельник, 14 Ноября 2022 14:00

АрмИнфо.Депутаты Меджлиса ИРИ, в том числе представители азербайджаноязычных провинций, 13 ноября раскритиковали недавние провокационные высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Лидер Азербайджана на 9-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) заявил, что его страна попытается добиться того того, чтобы те, кто оказались волею судьбы за пределами Азербайджана, сохранили родной язык, традиции, культуру, были верны идеям азербайджанства.

Вице-председатель парламента Али Никзад на утреннем заседании заявил: "Внук не может отрицать наличие своего дедушки, поэтому заявления президента Азербайджанской Республики беспочвенны".

Иранский парламентарий Альборз Хоссейни в свою очередь посоветовал Алиеву почитать Гюлистанский мирный договор, чтобы понимать историю страны! Он подчеркнул, что президент Азербайджана не имеет права делать подобные высказывания о территориальной целостности соседних стран.

"Заявления президента Азербайджана неcтоятельны, если бы Гюлистанский мирный договор не было реализован, Азербайджанская Республика была бы частью Ирана и он не стал бы президентом этой страны. МИД и парламент Ирана должны реагировать на такие высказывания, потому что региону больше чем когда-либо нужен мир", - отметил представитель иранского парламента.

Представитель города Тебриз Мохаммадреза Мир-Таджедини также прокомментировал заявления Алиева, отметив, что он садится не в свои сани. Парламентарий напомнил, что Азербайджан отделился от Ирана, а если речь идет о присоединении, тогда Нахиджеван должна присоединиться к Ирану.