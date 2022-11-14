Понедельник, 14 Ноября 2022 11:59

АрмИнфо.В последнее время в направлении ряда населенных пунктов Аскеранского района азербайджанская сторона прибегает к провокациям различного характера, которые сопровождаются угрозами. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат оппозиционной фракции "Честь имею" НС РА Тигран Абрамян.

Напомнив, что в Аскеранском районе Республики Арцах в течение 1 недели зарегистрировано 2 инцидента, в том же направлении и на том же участке. Он добавил, что в обоих случаях огонь велся по сельскохозяйственной технике и был причинен ущерб. В одном из случаев также пострадал мирный житель.

"Эти провокации носят явно систематический характер, по крайней мере, анализ этих 2 и других зафиксированных инцидентов показывает, что они не были чисто дисциплинарными или спонтанными действиями.

Очевиден четкий подчерк, есть планирование, и азербайджанцы действуют в этом русле. Правда, во все инциденты вмешивались российские миротворцы, ситуация стабилизировалась, но поведение азербайджанцев показывает, что снижение их активности весьма условно", - считает депутат.

По его словам, с одной стороны, следует понимать, что договоренности и военно- политическое устройство послевоенного периода привели к тому, что подобные инциденты будут происходить постоянно, и арцахцы вынуждены будут постоянно жить и работать в таком режиме.

С другой стороны, продолжил он, легко со стороны постоянно напоминать живущим в такой ситуации, что ситуация такова, что надо устраиваться, терпеть или приспосабливаться.

"В любом случае необходимы дополнительные меры безопасности по ряду направлений, без которых сдержать азербайджанскую наглость и агрессию будет сложно", - резюмировал он.

Отметим, что 12 ноября во второй половине дня азербайджанцы обстреляли трактор, выполняющий сельскохозяйственные работы близ села Храморт Аскеранского района Нагорного Карабаха. В результате этих вражеских действий тракторист получил ранение, техника повреждена.