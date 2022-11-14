Понедельник, 14 Ноября 2022 11:08

АрмИнфо. Ежедневные нападения азербайджанской армии на суверенную территорию Армении хорошо задокументированы средствами наблюдения ЕС, недавно развернутыми в стране Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян.

<Миссия даст понять странам Европейского Союза и другим, что нападения являются хорошо спланированным террористическим актом Азербайджана против армянской государственности>, - подчеркнул Марукян.

Напомним, что в октябре министры иностранных дел ЕС согласовали отправку гражданской миссии для решения проблем на границе между Арменией и Азербайджаном. ЕС подчеркивает, что решение о ее создании последовало за встречей 6 октября в Праге между лидерами Армении, Азербайджана, Франции и главы Евросовета и "направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в этом регионе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами". Совет ЕС поясняет, что для быстрого развертывания миссии "было решено, что эксперты по мониторингу будут временно направлены из состава миссии ЕС в Грузии".