Понедельник, 14 Ноября 2022 10:02

АрмИнфо.Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.

Так, согласно российскому оборонному ведомству, нарушение было зафиксировано в зоне ответственности миротворцев 15.30 12 ноября. "С азербайджанского поста открыт огонь по местному жителю, проводящему земляные работы при использовании сельскохозяйственной техники в 1.8 км восточнее села Храморт. В результате нарушения житель получил легкое ранение, техника - незначительное повреждение", - говорится в сообщении в информационном бюллетене МО РФ.

Вместе с тем подчеркивается, что по данному факту командованием российского контингента совместно с азербайджанской стороной проводит разбирательство.