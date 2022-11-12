Суббота, 12 Ноября 2022 12:01

АрмИнфо. Полное или частичное сокращение вооруженных сил Арцаха недопустимо. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Он заметил, что вопрос о роспуске Армии обороны Арцаха снова выдвигается на первый план. Но если раньше это делалось по инициативе Азербайджана и преподносилось как требование или угроза, то теперь его активизируют и обсуждает армянская сторона, в том числе, как ни странно, правительственные круги Арцаха. <Как бы сокращение вооруженных Сил, полное или частичное, не представлялось в контексте международных гарантий или возможного расширения состава российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, оно недопустимо>, - отметил депутат.

Он добавил, что первая проблема здесь заключается в том, что правительство Армении вынесло эту тему в повестку на предмет обсуждения, а точнее, торга, и представлена так, будто этот вопрос согласован с Арцахом. <Я не представляю, что еще должно произойти с Арцахом, чтобы они поняли, что цель этого процесса, в прямом смысле слова, состоит в том, чтобы убрать последнюю поддержку Арцаха. Азербайджан спешит ликвидировать важнейший институт сопротивления до окончания 5-летнего срока пребывания в регионе миротворцев, и в этом случае не будет ресурсов ни для переговоров, ни для борьбы. Я не говорю уже о том, что после 44-дневной войны мы видели, как нарушались международные гарантии, даже при присутствии миротворцев были оккупированы новые территории Арцаха>, - напомнил Тигран Абрамян.