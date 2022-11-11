Пятница, 11 Ноября 2022 21:38

АрмИнфо. У премьер-министра Армении Никола Пашиняна сложилось положительное впечатление от встречи с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в октябре в Праге. Об этом он заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

По словам Пашиняна, разговор показал, что представления им точки зрения и Эрдогана не несовместимы, как это иногда кажется. Это не означает, что Армения или Турция за столом переговоров отказались от своих прежних подходов. Речь идет о том, что при последовательной работе и наличии политической воли желания сторон могут совмещаться, что будет означать нормализацию отношений. "Понятно, что фактор Азербайджана так или иначе присутствует в разговоре Армении и Турции. Но то, что на официальном уровне стороны говорят о необходимости нормализации без предусловий - уже неплохо. А кто сказал, что мы не хотим урегулирования отношений с Азербайджаном? Мы тоже хотим, и я на встрече с президентом Турции попытался представить ряд нюансов насчет того, как Армения воспринимает позицию Турции по целому ряду вопросов", - отметил он.

Пашинян обратил внимание на то, что в последнее время со стороны турецких чиновников звучат заявления, которые являются новым явлением. В частности, недавно советник Эрдогана в одном из интервью отметил важность вопроса прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Премьер считает это важным элементом. Безусловно, отношения Турции и Азербайджана тесные, но очень важно понимать реакцию Турции, если она поймет, что Баку препятствует нормализации отношений Еревана и Анкары. Он выразил надежду на то, что его встреча с Эрдоганом и встречи спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений в конечном итоге принесут результаты.