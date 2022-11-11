Пятница, 11 Ноября 2022 21:22

АрмИнфо.Ереван готовится представить упрощенную модель пересечения границ Армении гражданами Азербайджана. Об этом 11 ноября в интервью Общественному телевидению Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, если речь идет об обслуживании повестки регионального мира, то было бы неправильно, если бы представители двух народов не общались друг с другом при пересечении границ. Конечно, как отметил

премьер, эти контакты необходимо организовать. Пашинян заметил, что у азербайджанской стороны имеются опасения при возможном пересечении

пограничных и таможенных пунктов Армении при выезде или выезде с территории Нахичевани. <Но логика более чем очевидна и проста: на

территории Азербайджана контроль осуществляют азербайджанские пограничники, на территории Армении - армянские. Но если проблема никак не решается, есть смысл в заказе оператора, который будет отслеживать данный процесс. Причем, с нашей стороны им могут быть российские пограничники, и у нас не будет возражений, если с азербайджанской стороны процесс будут регулировать турецкие пограничники>, - сказал глава правительства, добавив, что если и это предложение окажется неприемлемым, можно договориться о том, что контроль на армянской территории будут осуществлять армянские пограничники, на азербайджанской - азербайджанские.

В любом случае, как подчеркнул Пашинян, армянская сторона выступила с несколькими различными предложениями. <Если для Азербайджана путь в Нахичевань действительно вопрос коммуникации, то надо найти варианты, а не искать поводы для эскалации ситуации>, - подчеркнул глава правительства.