Пятница, 11 Ноября 2022 20:32

АрмИнфо. Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави сегодня был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. Об этом, как сообщает агентство Turan, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Послу было выражено недовольство в связи с антиазербайджанской кампанией, развернутой в иранских СМИ. Было отмечено, что кампания по очернению Азербайджана, угрожающая риторика высокопоставленных военных и политических лиц Ирана не соответствует духу двухсторонних отношений.

Еще раз была отмечена неприемлемость создания условий для проживания в Иране граждан Азербайджанской Республики, совершивших преступления против основ конституционного строя, в отношении которых по решению суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Была подчеркнута необходимость выдачи Баку этих лиц, объявленных в международный розыск.

Также было указано, что прием в посольствах Ирана лиц, разжигающих сепаратизм в Азербайджанской Республике и скрывающихся в других странах, уклоняясь от уголовного преследования является недружественным шагом.

Была подчеркнута недопустимость распространения информации и ведение деятельности против Азербайджана в Иране, и выражено ожидание их скорейшего прекращения.

Днем ранее в Тегеране в МИД Ирана был вызван посол Азербайджана, которому были высказаны претензии относительно публикаций в азербайджанских СМИ