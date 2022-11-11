Пятница, 11 Ноября 2022 13:24

АрмИнфо. СМИ Ирана требуют от МИД освобождения от должности посла Ирана в Азербайджане Аббаса Мусави. Об этом сообщает иранский журналист Хаял Муаззин.

По его словам, медиа сообщество возмущено тем обстоятельством, что иранское посольство в Баку поздравляет Азербайджана с "днём победы", и делает это всего через день после публичного заявления Министерства разведки Ирана о том, что Азербайджан участвует в террористической деятельности в Иране.

"Тогда этот шаг господина посла можно понять так: Заявление Министерства разведки неверно или "Аббас Мусави" присоединился к линии наступления соперника?!", - сообщил Муаззин, добавив, что СМИ Ирана задаются риторическим вопросом: Аббас Мусави - посол Ирана или адвокат Ильхама Алиева?!

Недовольство в связи с шагами посольства Ирана в Азербайджане публично выразил иранский писатель и аналитик Салар Сейф. Последний раскритиковал посольство ИРИ за поздравления Азербайджана с победой в 44-дневной войне.

"Посольство Ирана в Баку вместе с посольством Израиля поздравляет с годовщиной создания израильских и такфиристских сил у северо-западных границ нашей страны! Потом ищем диверсантов и сепаратистов на Луне. Это посольство не имеет никакого отношения к Ирану", - написал Салар Сейф в своем Твиттер.

Он возмутился тем, что Министерство разведки официально обвинило правительство Баку в причастности к террористическому акту в Шах-Черах, Алиев завуалировано угрожает Ирану войной, а его официальные СМИ говорят о распаде Ирана, но посольство ИРИ в Баку, как отдельный островок, шлет поздравление такому правительству. "Это и называется "икорная дипломатия"", - подчеркнул он.