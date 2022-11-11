Пятница, 11 Ноября 2022 12:41

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в грубом нарушении Сочинского соглашения. <В своем последнем выступлении президент Алиев грубо нарушил соглашение об воздержании от угрозы силой или ее применения, предусмотренное в Сочинском трехстороннем заявлении.

Как ни странно, он обвиняет Армению в нарушении взаимно согласованных заявлений!>, - написал Пашинян в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что согласно заявлению, принятому по итогам встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 31 октября в Сочи, лидеры трех стран подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года <в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов>. <Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г. Подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие>,- говорится в итоговом заявлении.