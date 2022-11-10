Четверг, 10 Ноября 2022 17:14

АрмИнфо.Посольство Армении в России выступило с заявлением, в связи с показом на территории ВДНХ в Москве, провокационного азербайджанского фильма.

Так, в заявлении армянской дипломатической миссии в РФ выражается глубокое разочарование в связи с показом на территории Всероссийского Выставочного центра (ВДНХ) 9 ноября 2022г. фильма, снятого азербайджанским кинопродюсером Арзу Алиевой об агрессии против мирного населения Нагорного Карабаха (Арцаха) осенью 2020г., впоследствии названной 44-дневной войной.

"Данное действие рассматриваем как откровенную провокацию, направленную на разжигание межнациональной розни и подрыв многочисленных усилий, предпринятых за последние годы с целью недопущения дальнейшей эскалации напряжения как между Арменией и Азербайджаном, так и между общинами двух стран на территории РФ.

Документальный фильм с одиозным названием "Шуша, ты свободна" - очередной армяноненавистнический продукт азербайджанской пропаганды, который не только оскорбляет чувства проживающей на территории РФ многочисленной армянской общины, их соотечественников в Республике Армения и Нагорном Карабахе, но и представляет собой очевидное пособие для азербайджанской молодежи, продолжающей взращиваться на ненависти и ксенофобии", - подчеркнули в посольстве Армении.

Очевидно, продолжили в диппредставительстве, что подобными действиями азербайджанская сторона пытается в глазах международного сообщества оправдать тяжелейшие военные преступления, совершенные против жителей Нагорного Карабаха и их защитников как во время войны 2020 года, так и в ходе последующих событий 2021- 2022 гг., продолжающиеся акты вандализма на территории Нагорного Карабаха, занятого в ходе агрессии.

"Отметим также, что азербайджанская сторона намеренно выбрала площадку своего павильона на территории Всероссийского Выставочного Центра- ВДНХ, вознамерившись этим дискредитировать не только любимый всеми выставочный центр, проповедующий идеи дружбы и сотрудничества между народами, но и страну, благодаря усилиям которой Армения и Азербайджан решили избрать путь, ведущий к миру и добрососедству", - подытожили в посольстве.