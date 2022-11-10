Четверг, 10 Ноября 2022 11:14

АрмИнфо. Азербайджанские власти, продолжая переговоры, как с Арменией, так и с различными медиаторами, не исключают и силовых сценариев. В тех случаях, если Ереван не захочет принять программу-максимум от Баку.

Об этом в своей статье в телеграмм-канале Bunin & Co написал известный российский политолог Сергей Маркедонов, комментируя заявление в Шуши президента АР Ильхама Алиева, в котором прозвучали агрессивные месседжи в адрес Армении, Ирана, России и Запада.

<Армения должна знать, что в нынешних рамках нас удерживает не заявление какого-то ее покровителя, а наша собственная политика. Мы никого не боимся. Если бы мы кого-то боялись, то никогда не начали бы вторую карабахскую войну>, - заявил Ильхам Алиев.

Тем самым, как подметил Маркедонов, Алиев снова выступает, как жесткий бескомпромиссный руководитель, готовый к установлению мира с соседом на условиях своей страны.

<Впрочем, в своем выступлении 8 ноября в Шуше, приуроченном к второй годовщине победы во второй карабахской войне, Алиев отправил месседжи не только в Ереван. Но сначала обратим внимание на некоторые символические стороны выступления азербайджанского лидера. 9 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Оно не только остановило активные боевые действия в Карабахе, но и прописало абрис нового статус-кво в регионе, где роль Азербайджана заметно возросла. Одной из главных черт расклада сил, установленного в ходе <осенней войны>, стал переход семи смежных с бывшей НКАО районов под контроль Баку. Но, пожалуй, самым главным символом азербайджанского успеха стало возвращение Шуши, второго по величине города Карабаха. Именно там в 2022 году Алиев выступил перед военнослужащими. Но выступление азербайджанского лидера знаменательно не только этим. Оно прошло через день после трехсторонних переговоров в формате двух министров иностранных дел Армении и Азербайджана и госсекретаря США. И через неделю с небольшим после сочинского саммита при посредничестве президента России. В данном контексте значение шушинской речи нельзя недооценивать. Алиев подчеркивает, что для него мир в Карабахе- это следование условиям Баку. В своем обращении президент Азербайджана подверг критике и армянскую власть за <оккупацию> земель его страны, и <реваншистов> в Ереване, и представителей международных структур, сомневавшихся в полезности военного решения конфликта>, - написал политолог.

Он подчеркнул, что определенный сигнал был послан и России. <По словам Алиева, в Карабахе <российские миротворцы размещены временно>, и срок их миссии четко указан, а потому Армении нечего надеяться на ресурс Москвы. Критические стрелы были выпущены и в адрес <некоторых зарубежных покровителей> Еревана. Более, чем прозрачный намек был сделан по отношению к Ирану. Президент Азербайджана особо подчеркнул, что про готовность азербайджанской армии достичь нужного результата должен знать и тот, <кто проводит на нашей границе военные учения в поддержку Армении>. Недавно это делала как раз Исламская республика.

Таким образом, азербайджанские власти, продолжая переговоры, как с Арменией, так и с различными медиаторами, не исключают и силовых сценариев. В тех случаях, если Ереван не захочет принять программу-максимум от Баку>, - констатировал Сергей Маркедонов.