Четверг, 10 Ноября 2022 09:58

АрмИнфо.Необходимо справедливое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое гарантировало бы права и безопасность народа Нагорного Карабаха. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала депутат Европарламента Марина Кальюранд.

Она напомнила, что 2 года назад война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения о прекращении огня. <Конфликта это не решило, только переговоры могут сделать это. И в этом контексте посредничество Европейского Союза и США становится все более важным>,- написала европейский парламентарий.