Среда, 9 Ноября 2022 19:22

АрмИнфо.9 ноября начальник Полиции РА, генерал- майор полиции Ваге Казарян принял посла Исламской Республики Иран в Армении Аббаса Бадахшана Зохури.

Как передает пресс-служба Полиции, приветствуя гостя, Ваге Казарян высоко оценил отношения, установившиеся между двумя государствами, в

том числе двустороннее сотрудничество в правоохранительной сфере, которое осуществляется на основе подписанного в 2012 году меморандума о взаимопонимании между МВД Ирана и Полиция Армении.

Начальник полиции РА рассказал о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он упомянул, что в структуре полиции создано новое управление, основной функцией которого является предупреждение и выявление случаев незаконного оборота наркотиков в социальных сетях и информационных платформах. Ваге Казарян подчеркнул, что в рамках этого управления планируется создать отделение, которое будет располагаться в Мегри.

Глава полиции РА также рассказал о других направлениях сотрудничества и указал на особо тяжкое преступление, совершенное в Армении в этом году, в раскрытие которого были вовлечены сотрудники правоохранительных органов Ирана и посольства ИРИ.

Аббас Бадахшан Зохури, поблагодарив за теплый прием, отметил, что тесные армяно- иранские отношения развиваются день ото дня. Приветствуя создание в Мегри профессионального подразделения полиции, он отметил, что это еще больше повысит уровень безопасности на границе, и выразил поддержку иранской стороны в этом направлении. Посол также рассказал о борьбе правоохранительных органов Ирана с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом.