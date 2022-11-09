Среда, 9 Ноября 2022 18:27

АрмИнфо. То, что произошло вчера в Шуши, есть не что иное, как призыв к политике геноцида. Об этом заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян, касаясь вчерашних заявлений президента Азербайджана из оккупированного Шуши.

"Сколько лет, в конце концов, нам надо объяснять, что такое Азербайджан, чтобы это было хотя бы понятно миру, некоторым слоям армянства? Иными словами, то, что произошло вчера в Шуши, есть не что иное, как призыв к политике геноцида, решимость Азербайджана продолжать такую политику, добиваться своих целей и осуществить очередной геноцид армянского народа", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Отметим, что накануне Алиев, в рамках мероприятия в оккупированном Шуши, в очередной раз похвастался не только агрессией против Арцаха осенью 2020 года, но и сентябрьской агрессией против Армении и оккупацией ряда территорий РА, в том числе и стратегических высот. Более того, он пригрозил Ирану, а также странам, поддерживающим Армению, заверив, что никого не боится и пойдет на новую агрессию, если будет нужно.