Среда, 9 Ноября 2022 15:41

АрмИнфо. На право народа Арцаха на самоопределение Азербайджан всегда отвечал агрессией. Об этом 9 ноября в беседе с журналистами заявил глава оппозиционной парламентской фракции <Армения>, экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

Он отметил, что Азербайджан осуществил агрессию не только в 2020 году в ходе 44-дневной войны, но и в апрельской войне 2016 года, в ходе первой Арцахской войны. <Когда слышишь воинственную риторику высшего военно-политического руководства соседнего государства, направленной против территориальной целостности Армении, вызывает удивление поведение властей нашей страны, которое развалило армию, а действия оппозиции квалифицирует, как борьба реваншистов>, - отметил экс-министр, добавив, что в мире нет народа, который во имя своей независимости и территориальной целостности не шел на жертвы.

Между тем, как отметил Оганян, агрессия со стороны Баку продолжается и сегодня, предпринимая различные действия на границах страны. Враг накануне отмечал в Шуши день победы, продолжая одновременно обстреливать. На этом фоне звучат заявления с армянской стороны пойти на переговоры, тем самым, загоняя себя в капкан. <Считаю, что подобное поведение неприемлемо. Если ранее мы годами думали, что арцахский вопрос должен решиться с обеспечением зоны безопасности , после чего обсуждались компромиссные варианты, то теперь обсуждения идут совершенно в ином направлении. С одной стороны, Армении диктуются условия, которые принимаются армянской стороной, в том числе, отказ от полноценной защиты границ страны, от права народа Арцаха на самоопределение>, - сказал Оганян.

Подписав заявление в ноябре 2020 года заявление власти, которые ничего общего не имели с освободительной арцахской войной, не имели никакого представления о переговорном процессе м всего потенциала переговоров. Оганян заметил, что действия президента Азербайджана Ильхама Алиева имеют логическое продолжение, начало которому было положено его отцом - Гейдаром Алиевым, постоянно организуя провокации и пренебрегая всеми международными гуманитарными нормами. Молчание же международного сообщества является ни чем иным, как предметом согласия. Представители фракции <Армения> на всех международных площадках в обязательном порядке поднимают 2 вопроса - осуждение действий Азербайджана с применением соответствующих санкций в отношении Азербайджана и его руководства, и предотвращение пыток в отношении армянских военнопленных, присвоения или уничтожения армянских памятников, оставшихся на оккупированных территориях. Правда, отдельные политические лидеры, организации и страны выступили с осуждением действий Баку, но, как считает оппозиционер, действия властей Армении в данном направлении пока недостаточны.

Депутат заметил, что нынешние власти Армении пытаются сфальсифицировать все результаты переговорного процесса, достигнутые прежними властями. Оганян заметил, что в основе всех документов была заложена идея права народа Арцаха на самоопределение. Решение имеющейся проблемы экс-министр видит в формате Армения-Россия- Азербайджан. С учетом того, что в Арцахе размещены миротворческие силы, не следует забывать, что главным гарантом безопасности народа республики выступала Армия обороны и Республика Армения. При этом, Армия обороны Арцаха возникла в результате агрессии со стороны Азербайджана.