Среда, 9 Ноября 2022 12:19

АрмИнфо.Городской совет Страсбурга единогласно принял резолюцию об оказании поддержки Армении, представленную членом совета Пьером Якубовичем.

Как сообщает постпредство РА в Совете Европы, в резолюции подчеркивается, что Армения в очередной раз подверглась агрессии со стороны Азербайджана на своей территории, нарушены ее границы и международное право.

Отмечается, что Армения являющаяся членом Совета Европы, дружественной, братской страной и неоднократные нападения на которую представляют для нее экзистенциальную угрозу, что недопустимо.

Городской совет Страсбурга и все его члены подтверждают свою поддержку армянского народа и решительно осуждают военное нападение на Армению, призывая к восстановлению справедливого и прочного мира.

В знак солидарности с Арменией и армянским народом, помимо финансовой поддержки, на зданиях мэрии и административного центра Страсбурга будет поднят армянский флаг.