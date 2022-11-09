Среда, 9 Ноября 2022 11:57

АрмИнфо.Выступление Алиева в оккупированном Шуши в очередной раз было наполнено признаниями и угрозами применения силы против Армении и Арцаха. Так отреагировал экс-госминистр Арцаха, ныне советник нового государственного министра НКР Артак Бегларян на вчерашние угрозы президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные из оккупированного Шуши.

"Алиевский режим продолжает политику геноцида и ненависти к армянскому народу и армянской государственности.

Эта политика должна быть прекращена, а новые преступления должны быть предотвращены в рамках международного права и обязательств", - отметил Бегларян.

Отметим, что накануне Алиев в очередной раз похвастался не только агрессией против Арцаха осенью 2020 года, но и сентябрьской агрессией против Армении и оккупацией ряда территорий РА, в том числе и стратегических высот. Более того, он пригрозил Ирану, а также странам, поддерживающим Армению, заверив, что никого не боится и пойдет на новую агрессию, если будет нужно.