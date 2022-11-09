Среда, 9 Ноября 2022 11:56

АрмИнфо. В Европейском университете Армении состоялась церемония открытия научно-исследовательских лабораторий <Инотех>.

Данная программа осуществляется учредителями Европейского университета Армении, в частности итальянским научно-исследовательским центром <ЕВРОАК>, Технологическим институтом <Хибриа> Торгово-промышленной палаты Лиона и испанскими компаниями <Экософт> и <Венграт>.

Как сообщает пресс-служба Министерства высокотехнологической промышленности, в результате совместной работы студентов, специалистов ЕУА, испанской компании <Экософт> и итальянского научно-исследовательского центра <ЕВРОАК> в лаборатории было изготовлено порядка 20 устройств, в числе которых фандоматы - устройства для переработки пустых бутылок, умные системы. В частности, разработанный в лаборатории первый образец <умной автостоянки>, студенты намерены передать в дар мэрии Еревана, предложив установить ее по соседству с Университетом.

Ректор ЕУА Ехине Бишарян придав важность открытию научно-исследовательской лаборатории, отметила, что последняя сыграет важную роль в процессе подготовки качественных кадров и развития практических навыков студентов.

Согласно источнику, в церемонии открытия <Инотех> принял участие министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян. В частности, он отметил, что практические лабораторные занятия сегодня имеют существенное значение в контексте удовлетворения требований трудового рынка и поиска решений проблем в промышленном секторе. <Очень надеюсь, что здесь будут генерированы новые идеи, мысли, которые сыграют существенную роль в вопросе технологического прогресса Армении>, - сказал Хачатрян. Сообщается, что в церемонии открытия лаборатории приняли участие также делегации из Франции, Италии, Великобритании, Германии, Испании.