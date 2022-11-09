Среда, 9 Ноября 2022 11:54

АрмИнфо.В Госдепе США объяснили свою немногословность по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Так, на уточнение в ходе брифинга 8 ноября, чем обусловлена немногословность Госдепа по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана, при посредничестве американской стороны, и можно ли утверждать, что Вашингтону не чего сказать по ее итогам, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс констатировал, что Ереван и Баку выступили с совместным заявлением по результат встречи.

"Сейчас мы не пытаемся делать слишком много совместных заявлений, но совместное заявление в контексте этих двух стран заслуживает внимания. То, что эти две страны смогли договориться не только о совместном заявлении, но и о его содержании, является очень позитивным признаком", - заверил Прайс.

В этом ключе он напомнил, что на встрече министры иностранных дел договорились ускорить переговоры и организовать еще одну встречу в ближайшие недели и выразили признательность госсекретарю Блинкену, американской стороне за организацию обсуждений.

"Я должен отметить, что госсекретарь Блинкен принимал участие в обсуждениях вчера, но в течение дня у обеих сторон были возможности встретиться и попытаться преодолеть свои разногласия, в некоторых случаях без активного участия Соединенных Штатов. Мы по-прежнему привержены содействию мирному будущему Южного Кавказа. Мы считаем, что продолжение прямого диалога является ключом к решению проблем и достижению прочного мира", - отметил представитель госдепа США, добавив, что в этом вопросе Вашингтон лишь был посредником.

По его словам, Вашингтон предоставил площадку для переговоров сторонам, и речь не идет о попытке навязать сторонам соглашение, или стремлении ее заключить во чтобы то ни было.

Прайс заверил, что Вашингтон лишь пытаемся создать пространство и возможность для двух сторон собраться вместе, выявить свои разногласия, которых много, и попытаться их преодолеть.

В этом ключе он назвал встречу двух министров в Вашингтоне положительным в том смысле, что две стороны встретились, они выявили многие из своих разногласий, а по ее итогам смогли согласовать совместное заявление.

"Они смогли договориться о продолжении встреч и прямого диалога и дипломатии в последующие недели. Для нас это очень важно. Но не нам предписывать, как может выглядеть этот прочный всеобъемлющий мир между двумя странами. Мы не представляем им документ на подписание. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь им в дипломатии, которую они сами должны будут использовать. И это мало чем отличается от нашего подхода к ряду проблем по всему миру, где мы продемонстрировали жизнеспособность и эффективность этой модели", - сказал Прайс, и в качестве примера привел "историческую договоренность" между Израилем и Ливаном.

Он еще раз подчеркнул, что не США диктовать условия любого мирного соглашения, любого соглашения, любой сделки, не связанной Соединенные Штаты.

"Но на Соединенных Штатах лежит обязанность использовать рычаги и власть, добрые услуги, которые у нас есть, знания и опыт, которые у нас есть, чтобы попытаться помочь этим процессам.

Мы думаем, что вчера с Арменией и Азербайджаном была возможность сделать это, и мы считаем, что результаты весьма позитивны", - сказал Прайс.

На просьбу разъяснить, что имел ввиду Госсекретарь США говоря о "реальных шагах", предпринимаемых сторонами, американский дипломат отметил, что тот факт, что обе стороны продолжают взаимодействовать, уже сам по себе является реальным шагом.

"На самом деле это шаг, который, как мы надеемся, в предстоящие недели позволит сторонам наращивать импульс, который они смогли сохранить с момента начала боевых действий. Были, конечно, и неудачи. Но мы считаем, что если они продолжат идти по пути диалога и дипломатии, они смогут использовать этот импульс, они смогут укрепить взаимное доверие, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать эти процессы, чтобы они могли достичь всеобъемлющего и прочного мира", - добавил представитель Госдепа.

На уточнение, можно ли сказать о готовности сторон до конца года подписать мирный договор, Прайс констатировал, что это решать Еревану и Баку.

"Это решение, которое им предстоит принять. Вчера министры воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями по элементам возможного мирного договора, и они признают, что есть ряд вопросов, которые необходимо решить. Но они договорились ускорить переговоры и организовать еще одну встречу в ближайшие недели. Мы сделаем все возможное для того, чтобы они смогли как можно быстрее добиться прогресса на пути к этому всеобъемлющему и прочному миру, который в конечном итоге приведет к всеобъемлющему и прочному миру", - резюмировал он.