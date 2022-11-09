Среда, 9 Ноября 2022 11:52

АрмИнфо.Находящийся в Париже с рабочим визитом вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян накануне провел встречу с первым вице-спикером Сената Франции Роже Каручи.

Как сообщает пресс-служба НС РА, вице-спикер Сената Франции тепло приветствовал армянского коллегу, подтвердив солидарность Франции, в частности Сената, с Арменией и армянским народом.

Вице-спикер НС поблагодарил за теплый прием и высоко оценил адресную, принципиальную и беспристрастную позицию Франции как в ходе 44-дневной войны 2020 г., так и сентябрьской агрессии и в последующий период.

Аршакян представил последствия азербайджанской агрессии, вторжения 13 сентября, текущий переговорный процесс и посягательства властей Азербайджана в отношении суверенной территории Армении. Высоко оценив разработку резолюции, осуждающей последнюю азербайджанскую агрессию, и намеченное на 15 ноября голосование, Аршакян подчеркнул важность предметного содействия, способствующего установлению баланса и прочного мира в регионе.

В завершение встречи вице-спикер НС пригласил французского коллегу в Армению.