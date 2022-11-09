Среда, 9 Ноября 2022 11:52

АрмИнфо.Азербайджан дал понять, что не планирует продлевать мандат российских миротворцев в Арцахе. Подобного мнения придерживает депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Азербайджан уточнил свою позицию в отношении мандата российских миротворцев, дислоцированных в Арцахе, отметив, что он уважает 5-летний срок, определенный в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года, при этом намекнув, что не собирается давать согласие на продление полномочия после окончания этого периода", - обратил внимание депутат.

По его словам, параллельно с этим, со стороны Азербайджана звучат обвинения поводу коридора, соединяющего Армению с Арцахом, но на самом деле по части безопасности дорожного движения: прямо обвиняя РФ в поставках оружия/боеприпасов/оружия в Арцах под видом гуманитарного груза.

"Этим, готовится база либо для закрытия дороги, либо установки на дороге азербайджанского КПП на каком-то этапе.

И еще одна проблема заключается в том, что Азербайджан продолжает

настаивать на том, чтобы маршрут, соединяющий Армению с Арцахом, и

маршрут из Азербайджана через территорию Армении в Нахиджеван имели

одинаковый статус.

Другими словами, если Армения не предоставит коридор, то дорога, соединяющая Арцах с Арменией, будет иметь статус простой дороги, находящейся под непосредственным контролем Азербайджана", - считает Абрамян.

В заключение он констатировал, что цепь взаимосвязанных угроз, которые Азербайджан беспрепятственно продвигает, в условиях отсутствия противодействия со стороны правительства Армении, создают новую опасность человеческих и территориальных потерь.