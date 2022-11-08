Вторник, 8 Ноября 2022 20:42

АрмИнфо.В Вашингтоне прошли достаточно содержательные переговоры глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве Госсекретаря США, однако, по понятным причинам, ничего не было подписано, но стороны не пришли к общему знаменателю. Об этом 8 ноября на пресс-конференции в Ереване заявил руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

При этом он напомнил, что 30 лет идут переговоры по урегулированию нагорно- карабахского конфликта, и каждый раз важные вопросы оставляются на следующую встречу. Однако, по его словам, позитивной в данной ситуации можно назвать то, что Азербайджан не стреляет (в ночь на 7 ноября ВС Азербайджана в очередной раз обстреляли армянские позиции на восточных рубежах страны - Ред.), а вместо этого идут переговоры. При этом Григорян заверил, что Азербайджан не осмелился бы вести какие- то военные действия в регионе, находясь на переговорах в Вашингтоне.

"Положительные моменты, безусловно, есть. Американское посредничество является сдерживающим механизмом азербайджанской агрессии. Но было бы наивным считать, что сразу все вопросы решатся, и будет подписан какой-то документ, относительно чего были опасения", - заверил эксперт, указав на важность зафиксировать эти достижения.

Вместе с тем, он обратил внимание, что сегодня существует три формата урегулирования ситуации: существующий формат Путин-Пашинян-Алиев, то есть Россия-Армения- Азербайджан на самом высоком уровне; возник очень важный и полезный для армянской стороны формат Макрон-Мишель-Пашинян-Алиев, то есть Европейская платформа в рамках которого ведут переговоры Ереван и Баку; и третья, по его словам, еще более важная на уровне глав МИД РА и АР в Вашингтоне или американское посредничество.

Согласившись с тем, что американское и европейское посредничество взаимосвязаны, Григорян отметил, что Россия потеряла позицию монополиста в переговорах между Ереваном и Баку. По его словам, сегодня Вашингтонский и Брюссельский форматы имеют не меньшее значение, чем российский. "Изменилась ситуация на земле. Это очень важно", - заверил он, еще раз подчеркнув, что Россия больше не монополист в Армении и в Арцахе, этот монополизм разрушен.

На вопрос о посреднической роли Ирана, которую она может сыграть в регионе, эксперт отметил, что не знает, чем ИРИ может быть полезна. "Да, по большому счету у Ирана нет проблем с Арменией, но у него есть большие проблемы с Азербайджаном. Многие не знают, что глубокое сотрудничество Азербайджана с Израилем в оборонной сфере нервируют Иран. Я не уверен, что Иран может быть полноценным посредником, но, кто сказал, что мы должны его игнорировать", - сказал он, напомнив также о предложения грузинской стороны о медиации.

Однако, как продолжил Григорян, в Армении должны понимать, что Иран и Грузия не могут играть главную роль, а могут лишь дополнять эти посреднические усилия. По его заверению, лишь крупные державы способны взять на себя такие усилия и оказать какое- то влияние. В этом ключе эксперт также указал на роль наблюдательских миссий ЕС и ОБСЕ в регионе.

На замечание, что, тем не менее, со стороны международных структур не было принято действенных мер по выводу азербайджанских оккупационных войск с суверенной территории Армении, Григорян заверил, что в этом вопросе многое зависит от нас самих.

"Мы любим перекидывать ответственность или вину на других. Начиная с мая 2021 года Азербайджан по нескольким направлениям вторгся на наши суверенные территории. Однако, мы обращаемся в Совбез ООН, в Совет ОБСЕ, в международные структуры? Как только 14 сентября мы обратились в Совбез ООН, при содействии Франции и попросили поддержки, она началось", - заверил он, при этом в качестве действенной меры назвал лишь возвращение 17 армянских военнопленных.

Григорян также отметил, что сейчас готовится ряд действенных резолюций со стороны определенных силовых центров и если Азербайджан не выведет свои войска, то будет подвергнут санкциям.

В тоже время эксперт обвинил Россию и ОДКБ в нежелании осудить азербайджанскую агрессию в отношении РА, поскольку Баку теперь союзник Москвы. "Сложилась достаточно сложная ситуация для нас, наши традиционные партнеры Россия и ОДКБ не признают агрессию Азербайджана, а США, Франция и даже Великобритания признают.

Последние правильные шаги правительства Армении привели к тому, что на Азербайджан начали оказывать давление", - сказал Григоярн, правда не у уточнив, о каких именно шагах идет речь.

Вместе с тем, Григорян признал, что у каждой из сверхдержав свои интересы в этом регионе, и исходя из них они и действуют