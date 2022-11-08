Вторник, 8 Ноября 2022 20:19

АрмИнфо.Одной из самых главных проблем судов Армении является их перегруженность. Об этом 8 ноября на парламентских слушаниях, организованных комиссией Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам судья суда общей юрисдикции Анна Пилосян.

Она отметила, что в излишней загруженности судов имеются объективные и субъективные причины, для решения которых необходимы законодательные поправки. Их принятие позволит придать системное решение проблемы. В частности, как указала Пилосян, сегодня судьи теряют огромное количество времени на составление и предоставление исполнительных листов, подготовленных на основе судебных решений Арбитражного суда. По сути, судьи зачастую выполняют техническую работу, готовя данные листы. Судья предложила не составлять их, а сразу фиксировать судебный акт с его представлением в Службу обязательного исполнения судебных актов. Тем более, что судьи в этом вопросе не осуществляют какой-либо содержательной работы.

Кроме того, как отметила Пилосян, 80% исков составляют требования о финансовой компенсации, причем сумма возмещения как правило не превышают 500 тысяч драмов. Системным решением этой проблемы может стать переадресация данной функции нотариусам. По словам судьи, подобная законодательная поправка обсуждается с 2012 года, однако не принимается по техническим причинам. Что касается увеличения числа судьей, то, как отметила Пилосян, государство сегодня просто не может себе позволить пойти на этот шаг, поскольку для разгрузки судов нужно по меньшей мере удвоить их количество, а значит, увеличить численность и сотрудников. К примеру, к имеющимся 30 судьям суда общей юрисдикции Еревана прибавятся еще 30 судей с обслуживающим персоналом, не говоря уже об условиях работы, в том числе, помещений, технической базы и персонала.