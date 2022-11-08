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АрмИнфо.Одной из самых главных проблем судов Армении является их перегруженность. Об этом 8 ноября на парламентских слушаниях, организованных комиссией Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам судья суда общей юрисдикции Анна Пилосян.
Она отметила, что в излишней загруженности судов имеются объективные и субъективные причины, для решения которых необходимы законодательные поправки. Их принятие позволит придать системное решение проблемы. В частности, как указала Пилосян, сегодня судьи теряют огромное количество времени на составление и предоставление исполнительных листов, подготовленных на основе судебных решений Арбитражного суда. По сути, судьи зачастую выполняют техническую работу, готовя данные листы. Судья предложила не составлять их, а сразу фиксировать судебный акт с его представлением в Службу обязательного исполнения судебных актов. Тем более, что судьи в этом вопросе не осуществляют какой-либо содержательной работы.
Кроме того, как отметила Пилосян, 80% исков составляют требования о финансовой компенсации, причем сумма возмещения как правило не превышают 500 тысяч драмов. Системным решением этой проблемы может стать переадресация данной функции нотариусам. По словам судьи, подобная законодательная поправка обсуждается с 2012 года, однако не принимается по техническим причинам. Что касается увеличения числа судьей, то, как отметила Пилосян, государство сегодня просто не может себе позволить пойти на этот шаг, поскольку для разгрузки судов нужно по меньшей мере удвоить их количество, а значит, увеличить численность и сотрудников. К примеру, к имеющимся 30 судьям суда общей юрисдикции Еревана прибавятся еще 30 судей с обслуживающим персоналом, не говоря уже об условиях работы, в том числе, помещений, технической базы и персонала.
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|Мнение: Американское посредничество является сдерживающим механизмом азербайджанской агрессии
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|Армяне США могут сыграть решающую роль на промежуточных выборах 2022 года - ANCA
|Госсекретарь: США привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном
|Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели
|Шарль Дютуа: Армения - 15 лет назад и сегодня - сильно отличаются
|Ереван: В Вашингтоне состоялась встреча Мирзоян-Олсон-Байрамов
|Никол Пашинян проводит закрытую встречу с членами фракции "Гражданский договор"
|Экс-замглавы МИД Армении: Только Армения может положить конец самоуверенности Азербайджана и его лидера
|Посол Армении и представитель ПА ОДКБ обсудили азербайджанскую агрессию в отношении суверенных территорий РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении планируется открыть школу с русскоязычным обучением - министр
|В Армении обсуждается вопрос строительства школы бокса им. Вика Дарчиняна
|Сергей Копыркин: То, что делается Россией в Армении - оно имеет очень большой стратегический характер для армянского государства
|МО РФ подтвердил факт нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Если государству нанесен ущерб, ответчик должен за это понести ответственность - Хачатур Сукиасян
|UNFPA: В Армении по-прежнему сохраняется проблема селективных абортов
|Загруженность гостиниц и здравниц Джермука не превышает 40% - губернатор
|Порядка 5 тысяч гектаров земель Тавушской области Армении находятся под контролем Азербайджана - губернатор
|Грачья Саркисян: Пока не решил, чем буду заниматься после своей отставки
|Дашнакцакан: Армения в ходе митинга 5 ноября ответила на призыв Арцаха и весь мир услышали этот ответ
|В Ереване возле правительственных дач мужчина совершил акт самосожжения
|Гимнаст из Армении стал первым армянином, победившим на чемпионате мира
|Вражеские силы продолжают провокации на передовой в Армении и Арцахе
|Украинский арменовед Ирина Гаюк стала обладательницей очередной престижной премии
|Национальный филармонический оркестр Армении готовится к Петербургским гастролям
|На площади Франции в Ереване проходит митинг единства в поддержку Арцаха
|Сурен Папикян пообещал разведчикам высокие зарплаты и современные средства разведки
|МО Армении сообщило о нарушении вражескими силами режима прекращения огня в направлении Гегаркуника
|Армения поддержала в ГА ООН резолюцию по Борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, способствующие эскалации расизма и ксенофобии
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|Армянская сторона продолжит усилия по продлению мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе - секретарь Совбеза Армении
|В Армении объединят усилия в борьбе с языком ненависти
|Святой Эчмиадзин призывает всех армян объединиться в защиту суверенитета и территориальной целостности Армении и права Арцаха на самоопределение
|Посольство США попросило своих граждан держаться подальше от завтрашнего антиправительственного митинга и демонстраций
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Встреча в Вашингтоне это "месседж Путину" - Козларич
|Испанские депутаты в знак солидарности с Арменией отказались ратифицировать соглашение с Азербайджаном
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|Александр Цинкер: Скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем это произойдет на Южном Кавказе
|Де-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский эксперт
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