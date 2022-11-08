Вторник, 8 Ноября 2022 20:08

АрмИнфо. Затянувшаяся на 100 лет встреча подполковника армянской армии, британца Оливера Болдуина (сына премьер-министра Великобритании Стэнли Болдуина) и армянской общественности все же состоялась. 3 ноября, при поддержке благотворительного фонда <Кохб>, в Ереване, в гостинице <Армения Мариотт> прошла презентация книги Оливера Болдуина <Шесть тюрем и две революции>, которая была написана в 20-е годы XX века, после его службы в армянской армии, отсидки в ереванской и турецкой тюрьмах. И только почти спустя 100 лет книга воспоминаний Болдуина была переведена впервые на армянский язык.

Ценность данной работы заключается, как отметил председатель Совета благотворительного фонда <Кохб> Арман Барсегян, в том, что она была написана о событиях в Армении, очевидцем которых выступает иностранец. <Книга свободна от армянских стереотипов и предрассудков>, - подчеркнул он. По словам Барсегяна, в книге содержатся ценные сведения 1920-1921гг., которые возможно не найти в научно-исторических источниках. <Книга актуальна в контексте сегодняшнего времени, сегодняшнего положения. И в некотором смысле является стимулом развития армяно- британского сотрудничества. Именно эти все факторы и подвигли нас издать эту книгу>, - подчеркнул он. В свою очередь публицист, автор предисловия армянской версии книги <Шесть тюрем и две революции> Грант Тер-Абрамян рассказал, что Оливер Болдуин прибыл в Армению по приглашению премьер-министра Армении Александра Хатисяна. Болдуин не успел стать участником армяно-турецкой войны, но участвовал в первых боях февральских восстаний и был свидетелем установления в Армении советской власти.

По своей гражданской позиции Тер-Абрамян назвал Оливера Болдуина, армянином, поскольку последний боролся за армянскую независимость. <Это очень интересная книга, так как в ней описан самый важный этап нашей истории. Написана она легко, в форме воспоминаний. В некотором смысле ее можно отнести к приключенческой литературе, с одним отличием, что эти приключения происходили на самом деле>, - поделился он.

Отметим, что в ходе презентации со словом выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Джон Галлахер и в режиме видеосвязи - глава дипмиссии Армении в Великобритании Варужан Нерсесян. Книга <Шесть тюрем и две революции> вышла тиражом в 500 экземпляров. По словам Армана Барсегяна, первый тираж небольшой в связи с тем, что после дополнительных исследований представленных в книге сведений возникнет необходимость дополнить ее предисловие и эпилог. Перевод столь важной для армянской общественности работы обеспечил Леонид Зилфугарян, редактор книги - Лерник Даллакян.

<Шесть тюрем и две революции> можно приобрести в онлайн магазине фонда <Кохб>, перейдя по следующей ссылке: https://www.liooli.am/name-141/

Отметим, что благотворительный фонд <Кохб> был основан в 2013 году с миссией способствовать повышению качества жизни в регионах Армении посредством реализации образовательных, культурных и спортивных проектов. Видение Фонда <Кохб> заключается в том, что Армения должна стать страной, где благотворителям делать нечего