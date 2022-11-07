Понедельник, 7 Ноября 2022 18:20

АрмИнфо.Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян провел встречу с ответственным секретарем Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Сергеем Поспеловым.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в РФ, в ходе встречи Поспелов рассказал о деятельности ПА ОДКБ и поблагодарил армянскую сторону за эффективное сотрудничество. В свою очередь посол Арутюнян подчеркнул важность взаимодействия в рамках ПА ОДКБ.

Арутюнян представил собеседнику ситуацию, сложившуюся в регионе в результате сентябрьской агрессии азербайджанской стороны в отношении суверенной территории РА, а также подчеркнул важность представления должной оценки со стороны региональных и международных структур относительно этих действий.

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего углубления межпарламентских связей в рамках организации.