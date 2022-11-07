Понедельник, 7 Ноября 2022 16:43

АрмИнфо. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Согласно информационному бюллетеню МО РФ, на тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе.

В 12.30 5 ноября с азербайджанского поста открыт огонь из стрелкового оружия по местному жителю, проводившему земляные работы с использованием сельскохозяйственной техники в районе 1,8 км восточнее Храморт.

В результате обстрела техника получила незначительные повреждения, местный житель не пострадал", - отмечается в сообщении МО РФ.

Вместе с тем подчеркивается, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской стороной проводится разбирательство.

Также отмечается, что проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.