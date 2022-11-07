Понедельник, 7 Ноября 2022 13:39

АрмИнфо. На границе Армении в районе области Вайоц Дзор ситуация продолжает оставаться относительно спокойной. Об этом 7 ноября журналистам заявил губернатор области Арарат Григорян.

Он подчеркнул, что после известных событий 13 сентября в городе Джермук никаких инцидентов не отмечено. <Пару недель назад Министерство обороны распространило сообщение о небольшом конфликте, но в целом ситуация спокойная. Начальник Генштаба ВС Армении уже проинформировал общественность о наших потерях, территориях и их глубине. По нашим данным, подразделения ВС Азербайджана продолжают находиться на ранее оккупированных территориях, о чем даже визуально можно судить из города Джермук>, - сказал губернатор. Складывающаяся в области ситуация, подчеркнул Григорян не может не вызывать обеспокоенности. В случае новой агрессии армянские вооруженные силы подготовлены гораздо лучше. <В результате предпринятых дополнительных мер и привлечения дополнительных сил можно говорить о возможности адекватного ответа>, - сказал губернатор, добавив, что в ущелье Джермука никто не видел вражеских сил.

Он отметил, что после агрессии 13 сентября жизнь в Джермуке изменилась. Обстрелы города не могли не отразиться на жизни местных жителей. Часть жителей в период боевых действий была перемещена в более безопасные места. В это время в городе отдыхала большая группа туристов. Однако за последние 15 дней жизнь в городе полностью восстановлена. Шаг за шагом решаются повседневные проблемы жителей Джермука, несмотря на более чем существенное снижение туристического потока, как это было ранее. <Очевидно, что до конца года у нас не будет такого потока туристов. Если до боевых действий в местных гостиницах и здравницах не было свободных мест, то теперь их загруженность равна порядка 40%>, - сказал губернатор, добавив, что в результате работы с туристическими операторами наблюдается некоторый рост количества туристов, в том числе, и зарубежных.