Понедельник, 7 Ноября 2022 11:36

АрмИнфо.ВС Азербайджана обстреляли позиции Вооруженных сил Армении в ночь на понедельник.

Так, согласно Минобороны Армении, в ночь с 6 на 7 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы.

"С армянской стороны потерь нет, по состоянию на 08:00 ситуация на передовой относительно стабильная", - добавили в МО РА.

Отметим также, что согласно МВД Республики Арцах, 5 ноября около 12:30 ВС Азербайджана открыли огонь по трактору "Беларус" жителя Степанакерта К.Мартиросяна (1969 г.р.), который выполнял работы участке "100 гекторов", в административном районе села Храморт.

"В результате выстрелов были разбиты лобовое стекло трактора и щиток приборов. Данные были переданы РМК", - говорилось в сообщении МВД Арцаха.