Суббота, 5 Ноября 2022 14:11

АрмИнфо. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российский проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, за документ проголосовали 105 государств, в том числе Армения. Против выступили 52 страны, 15 воздержались.

Среди соавторов документа - Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования", чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и "отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Любопытно, что соавтором резолюции является Азербайджан, где открыто героизируют ярых пособников фашизма во время Великой Отечественной Войны таких как Абдуррахман Фаталибейли-Дудангинский (Фаталибей) и Мамед Эмин Расулзаде.