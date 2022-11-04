Пятница, 4 Ноября 2022 16:44

АрмИнфо. Предстоящая встреча в Вашингтоне - это "месседж Путину о том, что США по-прежнему вовлечены в дела Южного Кавказа". Об это заявил бывший посол США в Азербайджане (1994-1997), эксперт по Южному Кавказу Ричард Козларич, касаясь предстоящей встречи глав МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян с госсекретарем Энтони Блинкеном.

По его мнению, Вашингтон хочет прекратить "карусель" бесконечных форумов, в которые вовлечены Азербайджан и Армения, дать им возможность говорить между собой напрямую.

"Я не уверен, каковы цели США, кроме как подать сигнал Москве и подтолкнуть стороны к тому, чтобы выйти из этой карусели и возобновить прямые переговоры, ведущие к мирному соглашению", - сказал он Turan, в ответ на вопрос: чего хотят добиться США, приглашая министров в Вашингтон.

По его мнению, приглашение глав МИД, а не президентов говорит о том, что в Вашингтоне хотят оценить результаты встречи в Сочи.