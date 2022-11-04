Пятница, 4 Ноября 2022 16:35

АрмИнфо.В сфере безопасности не следует ожидать более углубленного сотрудничества между Арменией и Ираном. Подобной точки зрения придерживается эксперт по региональным вопросам Армен Петросян, комментируя результаты визита 1 ноября премьер-министра РА Никола Пашиняна в Тегеран.

Как отметил эксперт, сегодня все государства региона находятся на этапе активных политических развитий, когда одновременно по различным направлениям идут активные политические процессы. На этом фоне наблюдаются активные контакты представителей стран, имеющих в регионе свои интересы, в том числе, и Ирана.

В частности, Тегеран, как отметил эксперт, противодействует турецким угрозам относительно <коридорной> логики, которая как для ИРИ, так и для Армении является <красной> линией. Помимо этого, Тегеран беспокоят угрозы, связанные с безопасностью Армении, и если Ереван ощущает это на границах страны, то Иран внутри собственного государства, где развернулись различные акции протеста, на фоне которых значительно возрос турецкий фактор. Это проявляется в виде попыток объединения усилий по активизации пропагандистских шагов со стороны Турции, Азербайджана, Израиля, США, Саудовской Аравии, направленных против Ирана.

В этом контексте пролонгация бартерной сделки между Арменией и Ираном по обмену газа на электроэнергию эксперт увязал не только в качестве экономического компонента сотрудничества между двумя государствами, но и в качестве компонента, направленного на повышение безопасности региона. <Оценивая происходящие в регионе процессы, ни в коей мере не следует исключать возможности новой войны, в условиях которой могут возникнуть проблемы с поставками российского газа. И по этой причине, заключенный в Тегеране договор приобретает куда более важное значение, особенно на фоне усиления роли Ирана в регионе по его же собственной инициативе>, - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что если до войны в Арцахе в 2020 году позиция Ирана была весьма сдержанной, то особенно в последние месяцы после оккупации Азербайджаном части территории Армении активность Тегерана стала проявляться с куда большей энергией, в том числе, и на самом высоком уровне.

Однако, как считает эксперт, в сфере безопасности не следует ожидать более углубленного сотрудничества между Арменией и Ираном. И причину этого необходимо искать в контексте глобальных процессов, после ослабления позиций Российской Федерации. Тегеран рассматривает этот факт как возможность для полноценного утверждения своих позиций в регионе. <Для Ирана крайне важна реакция на происходящие процессы, поскольку в противном случае он может столкнуться с вызовами внутри страны>, - считает Петросян.

Эксперт отметил, что, делая ставку на Иран, армянская сторона должна учитывать несколько факторов, по которым можно уверенно продолжать работу. В первую очередь, речь идет о проблеме <коридора>, газоснабжения и сдерживание турецкого влияния. Но к активным военным действиям Иран может перейти только в том случае, когда почувствует угрозу собственной безопасности. Именно исходя из возможности такой угрозы иранские вооруженные силы провели учения у границ с Азербайджаном. С открытием же консульства в Капане Иран четко дал понять о своих национальных интересах, что прекрасно понимают как в Баку, так и в Анкаре, претендующих на часть армяно-иранской границы.