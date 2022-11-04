Пятница, 4 Ноября 2022 14:06

АрмИнфо.Вести переговоры с Азербайджаном всегда более продуктивно, чем вести с ним военные действия, тем более, когда переговоры ведутся по инициативе президента РФ Владимира Путина Об этом заявил лидер партии <Республика> Арам Саркисян, комментируя итоги трехсторонней встречи в Сочи и принятое по ее результатам трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана - Никола Пашиняна, Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Как отметил политик, хочет того армянская сторона или нет, но в Арцахе находятся российские миротворческие силы, при проведении делимитации и демаркации границ в любом случае придется иметь дело с Россией. В этом контексте к подписанному по результатам встречи заявлению Арам Саркисян относится лояльно. Однако, он обратил внимание на тот факт, что все то, о чем говорил глава российского государства в клубе <Валдай> за два дня до Сочинского саммита, не получило отражения в заявлении. Еще до самого саммита в Сочи премьер-министр РА Никол Пашинян отмечал, что он полностью согласен с тем, чтобы статус Арцаха оставить на будущее с продлением сроков пребывания в Карабахе российских миротворцев. <Это не означает, что мнение премьера совпадает с моим мнением, я просто констатирую факт. Тем более, что РФ не смогла провести эту позицию и зафиксировать ее в документе. Но в любом случае, наличие подобного документа я считаю положительным явлением, было бы куда хуже, если бы из Сочи армянская сторона вернулась с нулевым результатом>, - сказал лидер партии <Республика>.

В целом, как отметил он, заявление не создает возможностей для возобновления войны. В нем имеется три пункта, которые приемлемы для армянской стороны. Прежде всего, речь идет о продолжении Пражского процесса, положения которого нашли отражение в Сочинском заявлении. Второй важный момент документа касается необходимости присутствия российских миротворцев в Арцахе, поскольку для жителей Карабаха очень важно знать, останутся ли российские миротворцы через три года или нет, тем более, когда под документом ставится подпись президента Азербайджана. И третий важный компонент документа касается разблокирования региональных коммуникаций. Подписанный документ, как заметил политик, является свидетельством того, что в ближайшее время не стоит ожидать широкомасштабных боевых действий.

Арам Саркисян указал и на заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые констатировали, что без Российской Федерации разрешение карабахского конфликта весьма проблематично. Другой вопрос, что сама РФ отходит от МГ, противопоставляя себя Франции и США, которые подчеркивают важность встреч, подобной в Сочи. <Было бы неплохо, если бы и Россия понимала важность наличия точек соприкосновения с миром. В этом контексте важно то, что президент РФ подписал документ, в котором подчеркивается важность Пражского процесса, не противопоставляя одно другому>.

Говоря о пункте документа, в котором содержится положение о признании территориальной целостности друг друга в соответствии с Алматинской декларацией и устава ООН, политик отметил, что изначально Азербайджан, вводя в обращение этот пункт, имел в виду и Восточный Зангезур, некоторые участки вокруг озера Севан, не уточняя о каких границах идет речь. И лишь в ходе Пражской встречи президент Азербайджана заявил о признании границ на основании данных 1991 года, когда появились постсоветские государства. <Был бы рад, если бы и Баку это было выгодно, поскольку это стало бы одним из основных направлений для заключения мирного договора>, - отметил Арам Саркисян.

Он напомнил, что Алматинскую декларацию с оговоркой подписал первый президент РА Левон Тер-Петросян, в которой говорилось о необходимости урегулирования арцахского вопроса в соответствии с международными нормами. Данная проблема, как заметил лидер партии, и сегодня остается в силе. <У Армении нет претензий к территориальной целостности Азербайджана, но есть проблема, связанная с правом народа Карабаха на существование, его права жить на своей земле и выражения собственной воли>, - отметил лидер партии Республика.