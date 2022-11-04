Пятница, 4 Ноября 2022 12:03

АрмИнфо. Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию азербайджанской стороны.

Так, согласно оборонному ведомству РА, распространенная МО АР информация о том, что ВС Армении в ночь с 3 на 4 ноября открыли огонь по азербайджанским позициям не соответствует действительности.

"Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ВС РА не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - отмечается в заявлении.

Отметим, что вчера вечером МО РА также опровергло сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 3 ноября около 20:15 подразделения ВС Армении, якобы, открыли огонь в направлении азербайджанских позиций в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.