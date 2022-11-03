Четверг, 3 Ноября 2022 19:24

АрмИнфо.В контексте разблокирования транспортных коммуникаций в регионе азербайджанская сторона постоянно поднимает вопрос об открытии, как они говорят, <транспортного коридора> через территорию Армении.

Позиция Республики Армения по этому вопросу не изменилась. На территории Армении не может быть дороги или транспортного маршрута по логике коридора. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в своем выступлении на 10-м заседании секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.

Григорян в очередной раз напомнил, что в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также в указе президента РФ №695 от 10 ноября 2020 года <О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе> о таких коридорах нет упоминания. <Поэтому считаем неприемлемым произвольное и нереалистичное толкование достигнутых договоренностей. В то же время мы заинтересованы в реальном решении вопроса разблокирования каналов связи в регионе и поддерживаем деятельность трехсторонней Рабочей группы, созданной под совместным председательством вице-премьер-министров Республики Армения, Республики Азербайджана и вице-премьером Российской Федерации> - сказал он.

Деятельность этой рабочей группы, как отметил секретарь Совбеза РА, исходит из того, что восстанавливаемые и строящиеся транспортные инфраструктуры должны функционировать в рамках национального законодательства и под полным суверенитетом государств, через которое они проходят. Исходя из этого, Республика Армения готова в кратчайшие сроки открыть дороги. Более того, проект решения правительства Армении об открытии трех контрольно-пропускных пунктов для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахиджеванской Автономной Республикой давно находится в официальном обращении.

<Однако, как мы видим, азербайджанская сторона не заинтересована в реальном решении вопроса в столь конструктивном ключе и продолжает выдвигать неприемлемый для Армении <коридорный> вариант решения. Одним словом, очень сложно вести диалог и договариваться с теми, кто не имеет никакого желания вести диалог и преследует совсем другие цели.

В контексте вышеизложенного Армен Григорян обратил внимание присутствующих на то, что речь идет об открытии всех коммуникаций в регионе, и иногда игнорируется или не упоминается тот факт, что согласно 9-ому пункту заявления лидеров Армения, Россия и Азербайджан от 9 ноября 2020 года: <Все экономические и транспортные связи в регионе будут деблокированы>. Другими словами, должны быть открыты коммуникации не только для Азербайджана, но и для Армении. <То есть это не улица с односторонним движением, а всеобъемлющий процесс, от которого должны выиграть все стороны. В частности, Армения заинтересована в использовании коммуникационных путей, проходящих через территорию Азербайджана, с целью осуществления грузоперевозок в обоих направлениях>, - заключил Григорян.