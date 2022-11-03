Четверг, 3 Ноября 2022 19:17

АрмИнфо. Существующие документы СНГ и ООН подтверждают тот факт, что армяно-азербайджанская граница была демаркирована еще во времена СССР. Следовательно, произошло вторжение азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, и эти войска должны покинуть территорию Армении.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в своем выступлении на 10-м заседании секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.

Как отметил Григорян, в настоящее время Республика Армения прилагает усилия для нормализации отношений с Азербайджаном. Важное значение в процессе урегулирования имеет работа комиссий по демаркации границы и пограничной безопасности, формирование которых было согласовано 26 ноября 2021 года в ходе трехсторонней встречи президентаов России и Азербайджана и премьер-министра Армении в Сочи. Два заседания комиссий по демаркации границы и охране границы уже состоялись, а третье планируется провести в ближайшие дни.

В этом процессе значительную роль играют основополагающие документы Содружества Независимых Государств и Организации Объединенных Наций, заметил он. В частности, в первые дни создания СНГ, 21 декабря 1991 года, была принята Алма-Атинская декларация, которой государства признали территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ.

<Буквально два дня назад, 31 октября, по итогам состоявшейся в Сочи трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и России было принято заявление, согласно которому стороны <условились воздерживаться от применения силы или угрозы его применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе суверенитета, территориального на основе взаимного признания целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года>, - сказал секретарь СБ.

Он напомнил также, что при посредничестве президента Франции и президента Европейского Совета по итогам состоявшейся 6 октября в Праге встречи лидеров Армении и Азербайджана была достигнута договоренность, согласно которой в процессе делимитации границы стороны примут за основу документы СНГ и ООН, согласно которым бывшие административные границы советских республик стали государственными границами между уже независимыми странами, в том числе Арменией и Азербайджаном. <Признание этого факта крайне важно для обеспечения стабильности и безопасности не только на армяно- азербайджанской границе, но и на всем пространстве СНГ. Мы подчеркиваем необходимость создания комиссий по демаркации границ и безопасности границ. Однако это не означает, что границ нет вовсе, как иногда пытаются представить. Утверждать, что границ не существует, очень опасно и безответственно. Она размывает такие фундаментальные понятия, как суверенитет, территориальная целостность, и открывает путь к агрессивным действиям. Существующие документы СНГ и ООН подтверждают тот факт, что армяно- азербайджанская граница была демаркирована еще во времена СССР. Следовательно, произошло вторжение азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, и эти войска должны покинуть территорию Армении>, - указал Григорян