Четверг, 3 Ноября 2022 19:14

АрмИнфо. В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном имеются 2 новости - плохая и хорошая. Об этом 3 ноября в парламентских комиссиях Национального Собрания РА, отвечая на вопросы депутатов, заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

Плохая новость, по его словам, заключается в том, что практически по всем вопросам, по которым ведутся переговоры, армянская сторона сталкивается с максималистской позицией Баку. "По моему впечатлению, Азербайджан, считая, что добился военных успехов, думает, что сейчас может диктовать условия. Это, конечно, не может быть реальностью. Надеюсь, что в Азербайджане с течением времени это поймут, и если там действительно заинтересованы построить устойчивый мир, они тоже должны понять, что односторонне выгодных решений быть не может, и такой подход долговременным не будет", - сказал министр.

К хорошей новости он отнес то, что к пакету переговоров имеется интерес со стороны международного сообщества, который все более растет, особенно после азербайджанской агрессии 13-14 сентября. От мирового сообщества, подчеркнул министр, Азербайджану поступил четкий сигнал о том, что сила или угроза силы не могут быть способом решения вопросов, и есть линии, пересекать которые нельзя.

Мирзоян подтвердил, что Армения готова к переговорам на разных площадках. Недавно на уровне лидеров стран прошла встреча в Сочи, где стороны принял президент РФ Владимир Путин. Через несколько дней в Вашингтоне пройдет встреча на уровне министров иностранных дел, с участием Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Это, по словам главы МИД РА, постоянный интенсивный процесс, который свидетельствует о росте интереса международной общественности к региону.

Что касается разблокировки дорог, то, как заметил Мирзоян, они будут находиться под суверенитетом стран, по которым проходят. Он отметил, что высказанный им тезис никто на переговорах под сомнение не ставит. Последние встречи, как и заявления, звучащие за рубежом,

его подтверждают. <Остальные детали пока обсуждаются. При этом, можно отметить конструктивный подход армянской стороны, и приходится указать на неконструктивный подход Азербайджана и возможных других заинтересованных сторон. По крайней мере, сейчас ситуация является именно такой>, - заявил Мирзоян.

По армяно-турецким отношениям, глава МИД РА не исключил того, что переговоры с Турцией в недалеком будущем приведут к положительным результатам по ряду технических вопросов. Отвечая на вопрос о прогрессе на переговорах спецпредставителей Армении и Турции, Мирзоян отметил, что ему остается лишь повторить оценки общего характера. Казалось бы, было заявлено, что переговоры будут вестись без предусловий, и в то же время Турция связывает их с урегулированием отношений с Азербайджаном, что само по себе напоминает предусловие. Вместе с тем, на рабочем уровне идут переговоры по нескольким направлениям. Обсуждается возможность открытия границы для обладателей дипломатических паспортов, а также гражданам третьих стран