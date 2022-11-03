Четверг, 3 Ноября 2022 15:40

АрмИнфо. Арцах все еще находится в кризисной ситуации. Об этом, подводя итоги своей деятельности в должности государственного министра, заявил Артак Бегларян в ходе состоявшейся 3 ноября пресс-конференции в Степанакерте.

Он напомнил, что занял должность госминистра 1 июня 2020 года в поствоенный кризисный период, и перед Республикой стояло множество серьезный проблем, ряд из которых не преодолены по сей день.

При этом Бегларян обратил внимание, что государственная система была готова к этому кризису. "Да, конечно, были упущения. Но и много

успехов. За эти два года было сделано множество реабилитационных работ: инфраструктурные, социальные программы, которые сохранили жизнь жителей Республики Арцах в определенных стабильных условиях. Конечно, за этот период у нас было немало программных успехов и пробелов, но надо учитывать, что работала вся государственная система", - сказал он, указав также на наличие идеологического кризиса в стране.

По его словам, проблемы в госуправлении и отсутствие идеологии, в свою очередь породили кризис доверия в обществе к государственным органам и должностным лицам, которая, конечно, гораздо более выражена после войны из-за внешних факторов. "Главный страх - это осознание остроты восприятия кризисной ситуации и соответствующие шаги соответственно. Однако это гораздо более социологическая проблема", - отметил уходящий госминистр Республики Арцах.

Вместе с тем он признал, что в ходе пребывания на посту не смог и не успел решить всех стоящих перед ним задач. При этом он констатировал, что при нем была создана нормативная база, и ее эффективная деятельность позволила достичь успехов по ряду направлений. В частности, в жилищном обеспечении, строительстве и социальной сфере, которые продолжаются до сих пор.

"Мы ввели институт социального работника, у нас были определенные успехи в плане обучения, но с этой точки зрения я считаю, что у нас большие пробелы, потому что в государственной системе существует проблема управленческих способностей. К сожалению, у нас нет нормальной системы образования. Мы надеемся, что в ближайшем будущем нас ждет серьезный успех. Есть гораздо более радикальные проблемы с точки зрения повышения эффективности управления, сфера образования еще не вышла на стадию стратегического развития", - отметил он.

На уточнение журналиста, связан ли его уход с поста госминистра с позицией, выраженной им в ходе ежегодного сбора всеармняского фонда "Айастан", когда было предложено изменить Устав Фонда и изъять формулировку "Республика Арцах", Бегларян, в частности, сказал:

"Я выразил свое несогласие с изменением устава Всеармянского фонда "Айастан" и удалением названия "Республика Арцах". Я не вижу связи между этим и своей отставкой. Это связано с решением президента о назначении Рубена Варданяна, у которого будут более широкие полномочия. Что касается Фонда, то да были проблемы, обсуждения, я потом в письменной форме представил свою позицию по этому вопросу и руководствовался в этом совестью и преданностью Родине".

При этом он отметил, что в дальнейшем видит себя в системе государственного управления Арцаха. "Я готов взять на себя любую ответственность в пределах своих возможностей. Были предложения занять должность в госсистеме, в ближайшие дни будет официальная информация об этом", - добавил Бегларян.