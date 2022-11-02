Среда, 2 Ноября 2022 21:47

АрмИнфо.Переговоры в Праге и Сочи зафиксировали, что между Арменией и Азербайджаном существует граница. Тем самым был зафиксирован факт азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РА. Об этом заявил 2 ноября премьер-министр Никол Пашинян на слушаниях проекта государственного бюджета на 2023 год.

<На международных площадках нам, тем не менее, удалось констатировать, что между Арменией и Азербайджаном существует граница, и что этот факт закреплен в декларации 1991 г, принятой в Алма-Ате и смежными документами. В противном случае - если нет границы, то нет и факта агрессии Азербайджана>, - подчеркнул Пашинян.

Как указал премьер, визит мониторинговой миссии ЕС в Армению стал возможным именно благодаря фиксации границы между РА и АP