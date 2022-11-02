Среда, 2 Ноября 2022 19:38

АрмИнфо.Настало время открыть турецко-армянскую границу. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал депутат турецкого парламента армянского происхождения Гаро Пайлан.

<Я возвращаюсь с армянской стороны горы Арарат на турецкую. Настало время установить прочный мир между Арменией и Азербайджаном и открыть турецко- армянскую границу. Мы все проиграли в войнах. Давайте теперь стремиться к миру и победить вместе>, - написал политик.

Напомним, что Пайлан несколько дней находился в Армении, где провел встречи с высшим политическим руководством страны - премьер-министром Николом Пашиняно, президентом Ваагном Хачатуряном, спикером парламента Аленом Симоняном, а также с экс- президентами Левоном Тер-Петросяном и Сержем Саргсяном. Самой главной темой обсуждений была нормализация армяно-турецких отношений.