Вторник, 1 Ноября 2022 15:53

АрмИнфо. Отсутствие упоминания о Нагорном Карабахе в итоговом заявлении по результатам трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи обусловлено позицией азербайджанской стороны. Подобное мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

Он напомнил, что президент России по итогам встречи отметил, что ряд формулировок пришлось исключить из итогового заявления ввиду того, что сторонам не удалось договориться, что было очевидно.

“Понятно, что результатом встречи стала, прежде всего, сама встреча. И уже хорошо, что удалось сделать заявление и каким-то образом продолжить процесс, ведь явно существуют проблема, да и не одна. Во-первых, существует проблема конкуренции различных проектов – назовем их Западным и Российским посредничеством. Существует проблема аппетитов Азербайджана”, - констатировал политолог, напомнив о серьезных расхождениях в позициях Еревана и Баку по урегулированию конфликта.

По словам Искандарян, существует также проблема времени, поскольку это также конфликт временных параметров и категорий. В этой связи он обратил внимание на то, что Азербайджан мыслит короткими временными категориями и хочет этот вопрос решить быстро. Меж тем у Армении другой взгляд на всё это, в принципе.

Эксперт напомнил о разногласиях внутри самой Армении. “То есть разные части государственного аппарата и политикума воспринимают эту проблему по-разному. Кроме того, существует динамика во времени. Делаются заявления, которые меняются. И во всей этой довольно сложной капусте взаимопротиворечий ожидать, что будет принято заявление, которое будет целиком и полностью устраивать одну из сторон, просто нереалистично”, - считает эксперт. По его словам, противоречия наталкиваются друг на друга, и получается такой результат, какой имеем.

На вопрос разделяет ли он оптимистические мнения определенных кругов в Армении, которые утверждают, что поскольку Армения и Азербайджан присоединились к Алма-Атинской декларации не в 1991 году, а позже, когда Арцах уже провозгласил свою независимость, то существуют возможности для дипломатических лазеек в плане статуса Нагорного Карабаха, Исканадарян, в частности, сказал: “Политика это не поймать какого-то за язык и найти правильную запятую. Политика – это соответствующее соотношение. В данном случае это соотношение политических позиций, возможностей и ресурсов. Вопрос решается на политическом поле, а не на основании того, что, где и кем было подписано. Буквоедством можно оправдывать какую-либо позицию, которая уже существует. А сейчас, нет, не думаю, что это реалистично”.

При этом он не разделяет мнение, что в случае смены переговорщика с армянской стороны, можно будет избежать каких-то фатальных для Армении итогов в переговорах. “А причем тут премьер-министр Армении Никол Пашинян? Армения имеет ресурсы, которые имеет. Она проиграла в войне. Армения сейчас страна с довольно пониженной субъектностью, и в этом смысле иметь за столом переговоров с такими же ресурсами, место, которые сегодня обладает Азербайджан, сложно очень”, - резюмировал политолог.

Напомним, что накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Азербайджана и премьер-министра РА. Лидеры по итогам встречи выступили с заявлением, в котором выразили приверженность продолжить переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Также договорились соблюдать режим прекращения огня. Добавим, что в заявлении каким-либо образом не упоминается Нагорный Карабах. Даже место дислокации российского миротворческого контингента прямо не обозначено, а лишь завуалировано предполагается.