Вторник, 1 Ноября 2022 12:18

АрмИнфо.Вопрос о статусе Нагорного Карабаха пока не закрыт, и российские миротворцы продолжат обеспечивать мир, удерживая стороны от применения силы или угрозы ее применения, пока не будет найдено политическое решение.

Так отреагировал бизнесмен Рубен Варданян, который в начале ноября займет пост госминистра Арцаха на итоги трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи.

""К переговорам по решению вопроса о статусе Нагорного Карабаха при международном посредничестве привлекаются представители самого Нагорного Карабаха". Такого абзаца сильно не хватает в заявлении глав РФ, Армении и Азербайджана по итогам встречи в Сочи.

Этого мы должны добиваться. А пока то, что фигурирует в документах, никак не может устраивать Арцах и его народ", - резюмировал Варданян.

Напомним, что накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Азербайджана и премьер-министра РА. Лидеры по итогам встречи выступили с заявлением, в котором выразили приверженность продолжить переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Также договорились соблюдать режим прекращения огня. Добавим, что заявление каким-либо образом не упоминается Нагорный Карабах. Даже место дислокации российского миротворческого контингента прямо не обозначено, а лишь завуалировано предполагается.