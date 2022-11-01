Вторник, 1 Ноября 2022 12:13

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин назвал принципы разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе.

Так, 1 ноября в беседе с журналистами на просьбу рассказать о процессе разблокировки коммуникаций в регионе, и его принципах, с учетом того, что Азербайджан пытается протолкнуть коридорную логику, посол России в Армении Сергей Копыркин напомнил, что российская сторона неоднократно высказывала свою четкую позицию на этот счет, в том числе и на уровне вице-премьер-министра Алексея Оверчука, который является сопредседателем трехсторонней рабочей группы по разблокировке региональных связей.

"Принципы разблокировки - это уважением суверенитета стран, по которым проходит соответствующая коммуникация", - сказал он.

Посол также выразил убеждение, что Россия выполняет свои союзнические обязательства перед Арменией. На замечание о том, что Россия ставит знаки равенства в условиях, когда Азербайджан совершает агрессию на суверенитет Армении, посол отметил, что РФ сохраняет свое военное присутствие на территории РА. "И это действительно является ключевым фактором сохранения здесь безопасности и предотвращения дальнейшей эскалации. Плюс, давайте не забывать ту практическую роль на земле, которую играют наши миротворцы, наши военные, которые находятся в контакте со всеми сторонами, и именно усилия которых прежде всего способствуют тому, что эта эскалация, которая происходит, не развивается", - сказал Копыркин.

Посол также указал на роль военно-политического руководства РФ в прекращении боевых действий 13-14 сентября.