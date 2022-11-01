Вторник, 1 Ноября 2022 11:56

АрмИнфо.Очень важен сам факт встречи лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи. Об этом 1 ноября в беседе с журналистами заявил посол Росси в Армении Сергей Копыркин, на просьбу выразить свое отношение к прошедшей встречи лидеров трех стран с целью нормализации армяно-азербайджанских отношений и урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

При этом он констатировал, что президент России Владимир Путин достаточно емко дал оценку встречи и сложно что-то еще добавить.

"Я думаю, что сам факт такой встречи. Причем сколько она длилась, как к ней шла подготовка, говорит о том, что шли предметные, субстантивные обсуждения всех вопросов урегулирования. Самых сложных. Как сказал наш президент, не по всем вопросам удалось пока договориться, но важно, что это обсуждение состоялось", - сказал российский посол.

Дипломат вместе с тем указал на важность того обстоятельства, что стороны проявили готовность к движению вперед по пути нормализации.

"Для меня еще важно то, что эта встреча состоялась в России. Это явное свидетельство того, что Российская Федерация, российское руководство, не смотря на те проблемы и те задачи, которые сейчас ей приходится решать в других регионах, в том числе, она всё- таки уделяет большое внимание ситуации на Южном Кавказе и не ослабевает своих усилий в сфере продвижения к урегулированию", - отметил Копыркин.

Российский дипломат также указал на важность того, что приоритет России, о чем сказал и российский лидер, - всяческое содействие комплексной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Еще одним значимым пунктом посол назвал сохраняющуюся полную приверженность Российской Федерации союзническим отношением с Республикой Армения. "Думаю, что это очень, очень важный сигнал как для Армении и армянского общества, так и для всех стран региона и не только региона", - сказал Копыркин.

На уточнение, какова позиция России по вопросу Нагорного Карабаха, посол отметил, что может лишь повторить то, что многократно говорилось уже российским руководством, в том числе и президентом Путиным.

"На наш взгляд, вопрос статуса Нагорного Карабаха - это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будут сформированные условия, приемлемые для всех сторон для справедливого решения этого вопроса. Но, разумеется, об этом говорил и наш президент, в том числе и на Валдайской форуме, конечно же, весь комплекс урегулирования - это должен быть продукт договоренностей между Арменией и Азербайджаном", - подчеркнул посол России в Армении.

Говоря о мирном договоре, Копыркин отметил, что судья по результатам встречи в Сочи, есть несогласованные пункты, по которым работа будет продолжена.

Напомним, что накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Азербайджана и премьер-министра РА. Лидеры по итогам встречи выступили с заявлением, в котором выразили приверженность продолжить переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Также договорились соблюдать режим прекращения огня.