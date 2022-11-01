Вторник, 1 Ноября 2022 10:42

АрмИнфо. Для продления сроков пребывания российских миротворцев в Карабахе нужны совместные договоренности. Об этом накануне на брифинге в Сочи по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана заявил президент РФ Владимир Путин.

<Что касается миротворцев, то это прописано в нашем совместном заявлении в ноябре 2020 года, когда был прекращен конфликт. Здесь добавить нечего>, - заявил российский лидер, добавив, что это будет зависеть от других вопросов: от возможного заключения мирного договора и демаркации и делимитации границ. Если эти вопросы будут решены, тогда вопрос о миротворцах по-другому будет стоять. Если не решены или решены в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента. Но в любом случае и одна, и другая стороны выразили слова благодарности России за ту работу, которую мы там проводим>, - сказал Путин.

Отвечая на вопрос о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, он отметил, что этого договора пока нет. <Здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих этого документа, поскольку все-таки это предмет компромиссов наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе, и нашей страны. Демаркация, делимитация границы

- это важнейший вопрос. Мы сегодня, действительно, много об этом говорили. Есть некоторые предпосылки того, что в целом путь найден. Если внимательно прочитать и сегодняшнее заявление, то Вы там найдете предварительные оценки, предварительные - если не договоренности, то предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты. Повторяю, много говорили об этом: мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты еще Генерального штаба Советской Армии. Это самые точные карты, как мы понимаем. И готовы на этой базе, обсуждая с обеими сторонами, двигаться. Мы договорились о том, что эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены>, - подчеркнул российский президент