Понедельник, 31 Октября 2022 21:22

АрмИнфо. В Сочи стартует трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Владимира Путина соответственно.

Этому предшествовали двусторонние встречи президента России Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

В ходе двусторонних встреч с президентом России, премьер-министр Армении предложил внести в текст планируемого по итогам трехсторонней встречи заявления тезис о том, что армянская сторона поддерживает российский подход по проблеме Нагорного Карабаха.

"Хочу еще раз подчеркнуть - по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - сказал Пашинян.

Владимир Путин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершать. Он подчеркнул, что у армянской стороны есть воля на то, чтобы этот конфликт закончился.

В свою очередь президент Азербайджана заявил о пяти принципах для нормализации отношений с Арменией: среди них взаимное признание суверенитета и нерушимости границ Азербайджана и Армении, подтверждение взаимного отсутствия территориальных претензий, воздержание от угрозы безопасности, делимитация и демаркация границы и запуск транспортного сообщения.

Президент Азербайджана также поблагодарил Владимира Путина за его роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что российский миротворческий контингент должным образом выполняет свою миссию в Нагорном Карабахе.

Переговоры Алиев-Путин продлились 2 часа 20 минут. Пашинян-Путин в общей сложности чуть более двух часов.